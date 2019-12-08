7 декабря «ПСЖ» в выездном матче обыграл «Монпелье» со счетом 3:1 – голами у парижан отметились Неймар, Икарди и Мбаппе. Тренер команды Томас Тухель отправил Килиана отдыхать на 90-й минуте, что очень не понравилось игроку.

Футболист в стиле Криштиану Роналду разобиделся на коуча и прошел сразу на скамейку запасных. Немец попытался урезонить молодого француза, но тот лишь безучастно пробубнил что-то в ответ тренеру, даже не взглянув на него. Тухелю, разумеется, не понравилась реакция игрока.

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