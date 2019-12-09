Поузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко забыл собственный игровой номер во время матча 17-го тура Лиги 1 против «Амьена».

На 69-й минуте главный тренер монегасков Леонарду Жардим решил выпустить на поле Жан-Кевина Огюстена вместо Кейта Бальде. Резервный судья зажег на табло 14-й номер Бальде, но на замену пошел играющий под шестеркой Бакайоко. Он стал хлопать зрителям, благодаря за поддержку, но у края поля игроку объяснили, что он ошибся. Бакайоко схватился за голову и рассмеялся.

Под 14-м номером 25-летний Бакайоко играл за «Монако» до ухода в «Челси».

Команда Александра Головина победила со счетом 3:0.

Головин идеально набросил мяч в штрафную и оформил очередной ассист за «Монако»

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