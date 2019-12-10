Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с чемпионами Франции.

Как сообщает Cadena SER, игрок и его семья хотят, чтобы Килиан продолжил карьеру в мадридском «Реале». «ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату в размере 26 миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает сейчас.

Если Килиану не удастся покинуть Париж, он намерен выбить из «ПСЖ» зарплату, аналогичную той, что получает Неймар (36 млн в год). Источник отмечает, что парижане хотели бы сделать Мбаппе новым лицом клуба, но это желание отсутствует у самого игрока.

В чемпионате Франции-2019/20 Мбаппе провел 10 матчей, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Парижане выплатили за его трансфер из «Монако» 180 млн евро.

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