Неймар снова подал иск к «Барселоне» за неуплату по контракту

Нападающий «ПСЖ» Неймар подал иск к «Барселоне» с требованием выплатить ему сумму, положенную по контракту с каталонцами.

Чемпионы Ла Лиги не выплатили экс-игроку сумму, которая была включена в его контракт в качестве бонуса лояльности. Как сообщает El Mundo, за четыре года в клубе эта прибавка должна была составить 3,5 млн евро, но бразилец так и не получил деньги, которые теперь пытается отсудить у бывшего работодателя.

Форвард судился с испанским грандом и раньше, но на время летних переговоров о возможном камбэке приостановил судебный процесс. Осенью появилась новость о том, что он готов отозвать заявление при условии, что команда гарантирует его возвращение, но в итоге игрок подал новое заявление против «Барсы».

Неймар требует еще 100 тысяч евро по еще одному невыполненному «Барселоной» контрактному обязательству.

Игрок перешел в «ПСЖ» в 2017 году.

Неймар вместо похода на матч «ПСЖ» укатил в Барселону. Там он встретил богиню

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