Нападающий «ПСЖ» Неймар посетил благотворительный вечер в обществе российской модели.

По информации Sportbuzzer, 27-летний футболист 12 декабря появился на благотворительном ужине с Сашей Лусс – моделью из России. Мероприятие организовала компания АЕМ, собирающая деньги для голодающих детей Руанды.

Вот фото девушки, которое Ней уже лайкнул:

Саше Лусс 27 лет, она родилась в Магадане.

Дама также пробует себя в кинематографе – она исполнила главную роль в боевике Люка Бессона «Анна».

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