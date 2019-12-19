Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен ле Таллек скоро станет гражданином России. Футболист решился на смену гражданства ради поездки на Евро-2020.

«Я начал процесс получения российского гражданства. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня есть русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому очень часто бываем здесь. Я люблю Россию, культуру и менталитет местных людей.

Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции. Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне», – рассказал футболист в интервью «Известиям».

С 2014-го по 2015-й Ле Таллек играл в саранской «Мордовии» у Юрия Семина. У тренера «Локо» остались лишь теплые воспоминания об игроке. «Когда Ле Таллек был у меня в «Мордовии», то выделялся среди футболистов. В первую очередь он отличался отношением к делу. Могу сказать, что он профессионально относился к тренировкам, тогда он мне казался игроком с очень хорошими перспективами и большим потенциалом.

Потом он из «Мордовии» ушел в «Црвену Звезду», где хорошо себя зарекомендовал. У меня он играл опорным полузащитником и центральным защитником, он достаточно неплохой игрок. Может ли он пригодиться сборной России? Не могу сказать, это вопрос к Станиславу Черчесову», – цитирует Семина Sport24.

29-летний француз играет в полузащите.

В сезоне-2019/20 у Ле Таллека 18 матчей в чемпионате Франции и два мяча.

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