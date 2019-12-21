«Монако» не может выбраться из ямы и готовится к замене главного тренера.

Foot Mercato пишет, что бывший тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан – первый номер в шорт-листе монегасков. Менеджеры княжеского клуба уже провели переговоры с Бланом, и обе стороны удовлетворены их исходом.

Леонардо Жардим уйдет из «Монако» после матча с «Лиллем» 21 декабря. Результат встречи никак не повлияет на отставку коуча пишет Nice-Matin.

«Монако» после 17 туров занимает девятое место в Лиге 1, набрав 25 очков.

Жардим возглавил «Монако» в 2014 году. В 2018-м его уволили за плохие результаты и заменили на Тьерри Анри. Но через несколько месяцев клуб отыграл все назад.

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