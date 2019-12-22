«Ницца» обыграла «Тулузу» со счетом 3:0 в домашнем матче чемпионата Франции.

Хозяева победили безоговорочно, но в случае спорного гола возникли бы сложности. Дело в том, что на игре не работала система определения взятия ворот – если бы у бригады арбитров были сомнения в том, пересек ли мяч линию, рефери не смогли бы воспользоваться помощью технологий.

Все дело в грызунах. Мыши на стадионе испортили необходимые провода, сообщает France Bleu Azur в твиттере.

«Ницца» занимает 10-е место в чемпионате, у команды 27 баллов.

«Тулуза» на дне таблицы с 12-ю очками.

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