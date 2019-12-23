Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком года во Франции по версии издания France Football.

Килиан получил награду во второй раз подряд и похвастался фотографией приза в инстаграме.

В прошлом сезоне Мбаппе провел в составе «ПСЖ» 29 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 33 мяча и отдал 11 ассистов.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Килиан отыграл 12 матчей (11 голов, четыре ассиста).

Мбаппе переоделся в Санту и раздал подарки детишкам в рамках социального проекта «ПСЖ»

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