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Мбаппе во второй раз подряд признан игроком года во Франции
В будущем Килиан надеется получить другую награду от France Football.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком года во Франции по версии издания France Football.
Килиан получил награду во второй раз подряд и похвастался фотографией приза в инстаграме.
- В прошлом сезоне Мбаппе провел в составе «ПСЖ» 29 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 33 мяча и отдал 11 ассистов.
- В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Килиан отыграл 12 матчей (11 голов, четыре ассиста).
Мбаппе переоделся в Санту и раздал подарки детишкам в рамках социального проекта «ПСЖ»
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