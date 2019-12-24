Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».

Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцио. По его данным, Эдинсон уже согласовал с «Атлетико» условия трехлетнего контракта. Вопрос в том, когда он присоединится к команде Диего Симеоне – этой зимой или летом 2020 года.

«Атлетико» надеется, что Кавани станет «матрасником» уже в зимнее трансферное окно, однако «ПСЖ» предпочитает, чтобы Эдинсон покинул команду летом на правах свободного агента.

Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года, уругваец – лучший бомбардир в истории парижской команды.

До переезда в Париж Эдинсон выступал за «Наполи», «Палермо» и уругвайский клуб «Данубио».

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