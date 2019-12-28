«Монако» решил судьбу главного тренера Леонарду Жардима, сообщает Monaco-Matin.

В воскресенье, 29 декабря, португальский тренер приедет на клубную базу, чтобы попрощаться с игроками. «Монако» занимает седьмую строчку в чемпионате Франции-2019/20, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

По данным L'Équipe, новым тренером «Монако» станет бывший коуч «Вильярреала» и «Валенсии» Марселино.

По ходу прошлого сезона «Монако» уже увольнял Жардима, заменив его Тьерри Анри.

Затем Анри был уволен, а Жардим вернулся на пост.

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