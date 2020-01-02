Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из «Интера».

«Некоторые непопулярные решения в итоге оказываются обоснованными. Интуиция – мой величайший дар. Пару месяцев назад вся Италия говорила, что я погублю мужа, что ему нужно перейти в «Наполи» или «Ювентус». Но я чувствовала что-то внутри. Это было шестое чувство, женская интуиция, которая подсказала: «Мауро нужно уехать из Италии».

Для нас было бы проще остаться, но я думала о том, что будет лучше для него, а не для семьи. Он уехал в Париж в четверг, мы провели вместе выходные, а в понедельник я проснулась в миланской квартире одна с пятью детьми. Это был непростой момент», – приводит слова Ванды Football Italia, ссылаясь на журнал Gente.

Икарди выступал за «Интер» с 2013 года. В 188 матчах за «нерадзурри» Мауро забил 111 мячей.

По ходу сезона-2018/19 «Интер» вывел Икарди из состава и лишил аргентинца капитанской повязки.

В составе «ПСЖ» Мауро сыграл 18 матчей и забил 14 мячей.

Ванду не любят за то, что она женщина. Но жена Икарди разбирается в бизнесе лучше мужиков

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