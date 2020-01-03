«ПСЖ» выразил недовольство каникулами форварда команды Неймара.

Парижане распустили футболистов на короткий отдых – в чемпионате пауза, клуб дал игрокам возможность провести время с семьями и немного развеяться. Неймар воспользовался отпуском в фирменном стиле – тусовался и творил всякую жесть.

Вот футболист пританцовывает на какой-то тусовке.

А вот здесь выполняет жесткий подкат под карлика на мыльном батуте (не спрашивайте).

Как сообщает Marca, в клубе остались крайне недовольны активностью главной звезды команды.

Футболист уже вернулся в Париж и приступил к тренировкам.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате с семиочковым отрывом при матче в запасе.

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