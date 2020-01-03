Eurosport
«ПСЖ» в бешенстве от каникул Неймара – игрок тусовался и играл в футбол с карликом на мыльном батуте
Игрок уже вернулся в клуб.
«ПСЖ» выразил недовольство каникулами форварда команды Неймара.
Парижане распустили футболистов на короткий отдых – в чемпионате пауза, клуб дал игрокам возможность провести время с семьями и немного развеяться. Неймар воспользовался отпуском в фирменном стиле – тусовался и творил всякую жесть.
Вот футболист пританцовывает на какой-то тусовке.
А вот здесь выполняет жесткий подкат под карлика на мыльном батуте (не спрашивайте).
Как сообщает Marca, в клубе остались крайне недовольны активностью главной звезды команды.
- Футболист уже вернулся в Париж и приступил к тренировкам.
- «ПСЖ» лидирует в чемпионате с семиочковым отрывом при матче в запасе.
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