Getty Images
15-летний игрок побил достижение Неймара, которое тот установил в «Сантосе»
Не все рекорды вечны.
Игрок футбольного клуба «Освальдо» Пабло Хуан установил новый рекорд юниорского кубка Сан-Паулу.
Хуан появился на поле в возрасте 15 лет, трех месяцев и 24 дней и стал самым молодым игроком в истории турнира. Пабло побил достижение Неймара, которое тот установил в возрасте 15 лет и 11 месяцев в 2008 году.
- В 2008 году Неймар выступал за «Сантос». Позже бразилец перешел в «Барселону», а затем – в «ПСЖ».
- В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 10 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре ассиста.
«ПСЖ» в бешенстве от каникул Неймара – игрок тусовался и играл в футбол с карликом на мыльном батуте
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте