Игрок футбольного клуба «Освальдо» Пабло Хуан установил новый рекорд юниорского кубка Сан-Паулу.

Хуан появился на поле в возрасте 15 лет, трех месяцев и 24 дней и стал самым молодым игроком в истории турнира. Пабло побил достижение Неймара, которое тот установил в возрасте 15 лет и 11 месяцев в 2008 году.

В 2008 году Неймар выступал за «Сантос». Позже бразилец перешел в «Барселону», а затем – в «ПСЖ».

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 10 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре ассиста.

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