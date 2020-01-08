Форвард «ПСЖ» Неймар назвал лучших защитников, с которыми ему довелось выходить на футбольное поле.

Бразилец назвал самый банальный вариант для любого человека, поигравшего в атаке «Барселоны» за последнее десятилетие. Еще Ней проявил тактичность и упомянул бывших и нынешних партнеров.

«Лучший защитник? Из тех, против кого я играл, всегда выделял Серхио Рамоса. Еще мне довелось поиграть с тремя парнями не из этого мира – Жерар Пике, Тьяго Силва и Маркиньос», – цитирует игрока Marca.

Неймар проигнорировал Ван Дейка, против которого играл в Лиге чемпионов – голландец занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» в прошлом году.

Бразилец все лето выпрашивал трансфер в «Барселону», но в итоге остался в Париже.

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