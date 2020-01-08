Getty Images
Неймар назвал лучшего защитника, против которого он играл
Бразилец проигнорировал Ван Дейка.
Форвард «ПСЖ» Неймар назвал лучших защитников, с которыми ему довелось выходить на футбольное поле.
Бразилец назвал самый банальный вариант для любого человека, поигравшего в атаке «Барселоны» за последнее десятилетие. Еще Ней проявил тактичность и упомянул бывших и нынешних партнеров.
«Лучший защитник? Из тех, против кого я играл, всегда выделял Серхио Рамоса. Еще мне довелось поиграть с тремя парнями не из этого мира – Жерар Пике, Тьяго Силва и Маркиньос», – цитирует игрока Marca.
- Неймар проигнорировал Ван Дейка, против которого играл в Лиге чемпионов – голландец занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» в прошлом году.
- Бразилец все лето выпрашивал трансфер в «Барселону», но в итоге остался в Париже.
Гвардиола снова переиграл «МЮ» ложной девяткой. Он делал это еще с «Барселоной» и Месси
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте