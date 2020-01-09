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Иньеста: «Неймар стал бы великолепным трансфером для «Барсы»
Месси-Суарес-Гризманн-Неймар – атака мечты похлеще Месси-Это'О-Анри.
Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону».
«Неймар стал бы великолепным приобретением для «Барселоны». Другое дело, что существует вопрос, нужен ли он команде. На мой взгляд, он один из лучших игроков в мире и стал бы отличной покупкой», – цитирует Иньесту Daily Mail.
- Неймар выступал за «Барселону» в 2013-2017 гг. В сезоне-2014/15 «Барса» оформила золотой требл, выиграв чемпионат Испании, Кубок Короля и Лигу чемпионов.
- Летом 2017-го Ней за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
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