Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону».

«Неймар стал бы великолепным приобретением для «Барселоны». Другое дело, что существует вопрос, нужен ли он команде. На мой взгляд, он один из лучших игроков в мире и стал бы отличной покупкой», – цитирует Иньесту Daily Mail.

Неймар выступал за «Барселону» в 2013-2017 гг. В сезоне-2014/15 «Барса» оформила золотой требл, выиграв чемпионат Испании, Кубок Короля и Лигу чемпионов.

Летом 2017-го Ней за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

15-летний игрок побил достижение Неймара, которое тот установил в «Сантосе»

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