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Дубль Неймара и еще 4 мяча из равной рубки «ПСЖ» и «Монако». Налетай!
Две настроенные на победу команды не выявили лучшую.
«ПСЖ» и «Монако» не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Франции, но выдали искрометную игру с шестью голами.
Счет на третьей минуте открыли лидеры чемпионата – Неймар изящно переиграл голкипера почти на линии штрафной.
Через пять минут монегаски ответили голом Желсона Мартинша – «Монако» удалась шикарная комбинация, которая дезориентировала Кейлора Наваса.
На 13-й минуте триллера вперед вышел уже «Монако» – Виссам бен Йеддер получил мяч в центре штрафной после прорыва сокомандника и зряче пробил в сетку. Активное участие в атаке принял Александр Головин.
Затем монегаскам не повезло: Неймар финтами вкрутился в штрафную, и защитник Фоде Балло нечаянно переправил мяч в собственную сетку.
В конце первого тайма «ПСЖ» вышел вперед, получив право на пенальти за снос Килиана Мбаппе. 11-метровый реализовал Неймар.
Второй тайм не был богат на голы, но «Монако» отыгрался: рикошет дезориентировал Наваса, и Ислам Слимани закатил шестой и последний мяч.
- «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с пятиочковым перевесом над «Марселем», у команды игра в запасе.
- «Монако» идет восьмым и отстает от лидера на 17 баллов.
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