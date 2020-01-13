«ПСЖ» и «Монако» не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Франции, но выдали искрометную игру с шестью голами.

Счет на третьей минуте открыли лидеры чемпионата – Неймар изящно переиграл голкипера почти на линии штрафной.

Через пять минут монегаски ответили голом Желсона Мартинша – «Монако» удалась шикарная комбинация, которая дезориентировала Кейлора Наваса.

На 13-й минуте триллера вперед вышел уже «Монако» – Виссам бен Йеддер получил мяч в центре штрафной после прорыва сокомандника и зряче пробил в сетку. Активное участие в атаке принял Александр Головин.

Затем монегаскам не повезло: Неймар финтами вкрутился в штрафную, и защитник Фоде Балло нечаянно переправил мяч в собственную сетку.

В конце первого тайма «ПСЖ» вышел вперед, получив право на пенальти за снос Килиана Мбаппе. 11-метровый реализовал Неймар.

Второй тайм не был богат на голы, но «Монако» отыгрался: рикошет дезориентировал Наваса, и Ислам Слимани закатил шестой и последний мяч.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с пятиочковым перевесом над «Марселем», у команды игра в запасе.

«Монако» идет восьмым и отстает от лидера на 17 баллов.

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