У нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара были отношения с 21-летней инстаграм-моделью из России Катериной Сафаровой.

«Знаю, что она была с Неем какое-то время. Они притворялись на людях, что просто друзья, но все знали, что у ребят интрижка. Катя даже прилетала на один из дней рождения Неймара в Париж. Постила несколько фотографий с ним, Ней комментировал их и, кажется, девушка даже была на нескольких матчах «ПСЖ».

«Сафарова любит находиться в центре внимания. Миллион раз тусовался с ней в Барселоне, у нас пара общих друзей. Катерина всегда ходит в ночные клубы, где полно знаменитостей. Она любит, когда на нее смотрят. Сам кучу раз видел ее в компании известных людей и футболистов», – заявил источник испанской телепрограммы Cazamariposas, близкий к инстаграм-модели. Его цитирует The Sun.

Катерина Сафарова участвовала в испанском реалити-шоу «Остров искушений», после премьеры которого в январе 2020 года и появились слухи о романе со звездой «ПСЖ».

Официально Неймар не заявлял, что встречается с какой-либо девушкой.

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