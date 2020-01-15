Eurosport
Новая подруга Неймара – из России. Ради нее Ней вернется в «Барселону» или перейдет в «Спартак»
Звезда «ПСЖ» слишком полюбил русских красавиц.
Катерина Сафарова – 21-летняя инстаграм-модель из России. Она работает в сингапурском агентстве NU Models, но больше всего прославилась в Испании. 9 января на Пиренеях вышло реалити-шоу «Остров искушений», в котором участвовала красавица, а еще телешоу Cazamariposas.
Его анонимный герой рассказал, что Сафарова тайно встречалась с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром. «Они притворялись на людях друзьями, но все знали, что у ребят интрижка. Катя даже прилетала на один из дней рождения Неймара в Париж», – заявил близкий друг девушки.
В инстаграме Сафарову читают 187 тысяч фолловеров, и это катастрофически мало для такой сногсшибательной чикиты. Убедись сам.
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