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Новая подруга Неймара – из России. Ради нее Ней вернется в «Барселону» или перейдет в «Спартак»

Новая подруга Неймара – из России. Ради нее Ней вернется в «Барселону» или перейдет в «Спартак»
Eurosport

1 час назад

Звезда «ПСЖ» слишком полюбил русских красавиц.

Катерина Сафарова – 21-летняя инстаграм-модель из России. Она работает в сингапурском агентстве NU Models, но больше всего прославилась в Испании. 9 января на Пиренеях вышло реалити-шоу «Остров искушений», в котором участвовала красавица, а еще телешоу Cazamariposas.

Его анонимный герой рассказал, что Сафарова тайно встречалась с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром. «Они притворялись на людях друзьями, но все знали, что у ребят интрижка. Катя даже прилетала на один из дней рождения Неймара в Париж», – заявил близкий друг девушки.

В инстаграме Сафарову читают 187 тысяч фолловеров, и это катастрофически мало для такой сногсшибательной чикиты. Убедись сам.

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