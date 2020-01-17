Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

У 32-летнего форварда летом 2020 года заканчивается контракт с «ПСЖ», и его кандидатуру предложили руководству «МЮ». Но, вероятно, Кавани не покинет Францию в январское трансферное окно, поскольку парижский клуб требует за его переход 35 миллионов евро. Поэтому на «Олд Траффорд» Матадор переберется бесплатно только летом.

После упущенной сделки по Эрлингу Холанну из «Зальцбурга» «Юнайтед» рассматривает возможность подписания еще одного форварда. Правда, приоритет – укрепление полузащиты после травм Поля Погба и Скотта Мактомини. Манкунианский клуб ведет переговоры о покупке плеймейкера «Спортинга» Бруну Фернандеша, хотя главный тренер Уле-Гуннар Сульшер выбрал бы аренду центрхава «Атлетико» Маркоса Льоренте.

Источники Manchester Evening News, близкие к Кавани, сообщили, что игрок действительно может перейти в «МЮ» летом, но среди кандидатов также называют «Челси» и мадридский «Атлетико». При этом источники MEN Sport в «Юнайтед» не подтвердили, что клуб попытается заполучить Эдинсона.

В сезоне-2019/20 Кавани потерял место в составе «ПСЖ» из-за прихода Мауро Икарди. Уругваец провел лишь девять матчей в чемпионате Франции и забил два мяча.

32-летний Эдинсон выступает за «Париж» с 2013 года и положил 136 банок в 194 играх.

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