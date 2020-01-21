Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, по кому фанател в детстве.

«Кто был моим кумиром? Ну, у меня были разные периоды. Когда я был ребенком, это был Зидан. Если ты французский ребенок, то твой идол – Зидан. После этого был Криштиану, против которого мне посчастливилось выступить. А затем я полюбил бразильцев за их манеру игры», – приводит слова игрока Marca.

21-летнего страйкера регулярно связывают с переходом в «Реал», в котором работает Зидан, а Криштиану провел лучшие годы.

Зизу несколько раз высказывался о возможном переходе игрока в «Мадрид», чем очень злил боссов «ПСЖ».

Новый бразилец в «Реале», Вернер выбрал «Ливерпуль», виза Соболеву в Англию. Главные сделки дня

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке