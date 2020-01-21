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«Если ты французский ребенок, то твой идол – Зидан». Мбаппе рассказал о кумирах детства
Форвард «Парижа» дал еще один повод для слухов о переходе в «Реал».
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, по кому фанател в детстве.
«Кто был моим кумиром? Ну, у меня были разные периоды. Когда я был ребенком, это был Зидан. Если ты французский ребенок, то твой идол – Зидан. После этого был Криштиану, против которого мне посчастливилось выступить. А затем я полюбил бразильцев за их манеру игры», – приводит слова игрока Marca.
- 21-летнего страйкера регулярно связывают с переходом в «Реал», в котором работает Зидан, а Криштиану провел лучшие годы.
- Зизу несколько раз высказывался о возможном переходе игрока в «Мадрид», чем очень злил боссов «ПСЖ».
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