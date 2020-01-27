«ПСЖ» на выезде обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции – 2:0.

Оба мяча парижан забил бразильский нападающий Неймар. Скорее всего, в перерыве он узнал о гибели Коби Брайанта – после второго мяча на 52-й минуте матча он подошел к телекамере и пальцами показал число 24. Именно под этим номером выступал легендарный игрок «Лейкерс».

Коби скончался в результате авиакатастрофы – он был на борту разбившегося вертолета.

Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь и трое других людей, находившихся в летательном аппарате.

Дочь Коби Брайанта была на борту разбившегося вертолета. Что известно о трагедии

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