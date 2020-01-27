Eurosport
Неймар посвятил гол Коби Брайанту
Бразилец почтил память великого баскетболиста.
«ПСЖ» на выезде обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции – 2:0.
Оба мяча парижан забил бразильский нападающий Неймар. Скорее всего, в перерыве он узнал о гибели Коби Брайанта – после второго мяча на 52-й минуте матча он подошел к телекамере и пальцами показал число 24. Именно под этим номером выступал легендарный игрок «Лейкерс».
- Коби скончался в результате авиакатастрофы – он был на борту разбившегося вертолета.
- Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь и трое других людей, находившихся в летательном аппарате.
Дочь Коби Брайанта была на борту разбившегося вертолета. Что известно о трагедии
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