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Вратарь «Монпелье» вылетел из штрафной и локтем выбил мяч у Мбаппе. Итог – красная
Опрометчивый поступок голкипера Димитри Берто оставил гостей вдесятером. Итог – крупная победа парижан.
«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции. Гости играли большую часть встречи вдесятером, а затем нарвались на второе удаление.
На 17-й минуте был удален вратарь «Монпелье» Димитри Берто. 21-летний голкипер выбежал из штрафной на перехват атаки Килиана Мбаппе и выбил мяч локтем. Арбитр сразу показал ему красную карточку.
- На 88-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Йорис Шотар.
- «ПСЖ» выиграл со счетом 5:0, мячи забили Сарабия, Ди Мария, Мбаппе и Курзава, также был зафиксирован автогол.
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