«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции. Гости играли большую часть встречи вдесятером, а затем нарвались на второе удаление.

На 17-й минуте был удален вратарь «Монпелье» Димитри Берто. 21-летний голкипер выбежал из штрафной на перехват атаки Килиана Мбаппе и выбил мяч локтем. Арбитр сразу показал ему красную карточку.

На 88-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Йорис Шотар.

«ПСЖ» выиграл со счетом 5:0, мячи забили Сарабия, Ди Мария, Мбаппе и Курзава, также был зафиксирован автогол.

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