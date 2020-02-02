Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остался недоволен заменой в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Замена произошла на 68-й минуте – главный тренер парижан Томас Тухель выпустил на поле вместо француза Мауро Икарди. 21-летний Мбаппе выразил недовольство – после замены он не слушал пытающегося его успокоить Тухеля и стремился отойти от коуча.

Сидя на скамейке, Килиан явно выглядел не слишком довольным.

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 5:0.

Мбаппе стал автором одного из голов. Кроме него забили Сарабия, Ди Мария и Курзава, также был зафиксирован автогол.

Вратарь «Монпелье» вылетел из штрафной и локтем выбил мяч у Мбаппе. Итог – красная

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