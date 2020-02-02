«ПСЖ» уничтожил «Монпелье» в матче чемпионата Франции – 5:0.

Неймар не забил, но отметился куда более крутым хайлайтом. На бразильце сфолили в центре поля, и он ответил обидчику идеально – быстро разыграл штрафной с партнером и уничтожил соперника серией ложных замахов.

По голу в матче забили Сарабия, Ди Мария, Конгре (автогол), Мбаппе и Курзава.

Гости доигрывали матч вдевятером.

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