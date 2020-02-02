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Неймара срубили в центре поля, и бразилец уничтожил обидчика эффектным финтом
Бразилец идеально ответил на грубость.
«ПСЖ» уничтожил «Монпелье» в матче чемпионата Франции – 5:0.
Неймар не забил, но отметился куда более крутым хайлайтом. На бразильце сфолили в центре поля, и он ответил обидчику идеально – быстро разыграл штрафной с партнером и уничтожил соперника серией ложных замахов.
- По голу в матче забили Сарабия, Ди Мария, Конгре (автогол), Мбаппе и Курзава.
- Гости доигрывали матч вдевятером.
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