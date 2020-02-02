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Неймар радикально сменил имидж – теперь у него на голове что-то кислотно-розовое

Неймар радикально сменил имидж – теперь у него на голове что-то кислотно-розовое
Eurosport

30 мин. назад

Футболист представил новый образ.

«ПСЖ» уничтожил «Монпелье» в матче чемпионата Франции – 5:0.

Неймар привычно был заметен яркой игрой, но на этот раз бразилец выделялся и внешним видом – перед матчем он покрасил волосы в кислотно-розовый цвет. В таком окрасе спутать его с любым другим футболистом на поле стало окончательно невозможно.

Ней вышел на разминку в майке под 24-м номером в память о Коби Брайанте.

  • Частный вертолет Брайанта разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с Коби погибли его дочь и еще несколько человек.
  • Неймар не забил в прошедшем матче.

Мбаппе остался недоволен заменой. Он не слушал Тухеля и пытался его обойти

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