«ПСЖ» уничтожил «Монпелье» в матче чемпионата Франции – 5:0.

Неймар не забил, но продемонстрировал кое-что покруче голов. В одной из игровых ситуаций он оказался у углового флажка в окружении двух оппонентов и попытался выйти на открытое пространство, перекинув мяч через себя.

Зрители на «Парк де Пренс» оценили изобретательность бразильца, а вот судья встречи – нет. Более того, реф показал Нею желтую карточку. «Судья объяснил, что наказал Неймара за издевательство над соперниками», – негодовал защитник парижан Кимпембе в интервью Esporte Interativo после игры.

По голу в матче забили Сарабия, Ди Мария, Конгре (автогол), Мбаппе и Курзава.

Гости доигрывали матч вдевятером.

Неймара срубили в центре поля, и бразилец уничтожил обидчика эффектным финтом

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