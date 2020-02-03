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«Вот же задница!» Неймару грозит дисквалификация за оскорбление судьи

«Вот же задница!» Неймару грозит дисквалификация за оскорбление судьи
Eurosport

52 мин. назад

Бразилец высказался в разговоре с Верратти, а арбитр услышал.

Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за оскорбление судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Арбитр показал 27-летнему бразильцу желтую карточку после серии финтов на сопернике – Жером Бризар назвал его действия унизительными. Неймар вскипел и в перерыве матча обратился к партнеру по команде Марко Верратти: «Я играю в футбол, а он показывает мне желтую! Скажи, что он не может так делать».

Бризар услышал форварда и предложил ему успокоиться, а Ней крикнул в ответ: «Успокоиться? Вот же задница!» AS сообщает, что за эту фразу футболиста могут дисквалифицировать.

  • «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 5:0.
  • По голу в матче забили Сарабия, Ди Мария, Конгре (автогол), Мбаппе и Курзава.

Судья влепил Неймару желтую за издевательский финт

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