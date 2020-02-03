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Тухель рассказал, как его ссора с Мбаппе отразится на трансфере Килиана в «Реал»
Зинедин Зидан может не ждать Килиана в Мадриде, несмотря на события последнего тура.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал свою ссору с нападающим команды Килианом Мбаппе. По словам коуча, этот инцидент не приблизит трансфер молодого француза в «Реал».
«Не думаю, что моя ссора с Мбаппе заставит его переехать в Мадрид», – приводит слова Тухеля El Chiringuito TV.
- Килиан расстроился из-за ранней замены в матче Лиги 1 против «Монпелье».
- В чемпионате Франции-2019/20 Мбаппе провел 16 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.
- Трансферная стоимость Килиана оценивается в 200 млн евро. Он самый дорогой игрок мира.
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