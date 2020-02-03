Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал свою ссору с нападающим команды Килианом Мбаппе. По словам коуча, этот инцидент не приблизит трансфер молодого француза в «Реал».

«Не думаю, что моя ссора с Мбаппе заставит его переехать в Мадрид», – приводит слова Тухеля El Chiringuito TV.

Килиан расстроился из-за ранней замены в матче Лиги 1 против «Монпелье».

В чемпионате Франции-2019/20 Мбаппе провел 16 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Трансферная стоимость Килиана оценивается в 200 млн евро. Он самый дорогой игрок мира.

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