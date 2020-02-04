Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отказался от приглашения на вечеринку в честь дня рождения нападающего команды Неймара.

Сегодня, 4 февраля, парижане сыграют в чемпионате Франции с «Нантом». А уже завтра Неймару исполнится 28 лет. Звездный бразилец решил отметить праздник заранее, и устроил тематическую вечеринку в модном столичном клубе «Йойо». На фото с мероприятия можно заметить много одноклубников и друзей игрока – Кавани, Ди Марию, Вератти, Паредеса и Мемфиса Депая из «Лиона». Все гости пришли в белом – по просьбе именинника.

Главный тренер команды тоже был приглашен на торжество, но отказался. «Это отвлекающие факторы, они создают впечатление, что мы не серьезны, не профессиональны», – цитирует коуча BBC. Позже, в другом интервью, он добавил: «Это мой выбор – не участвовать в вечеринке. Это выбор тренера, не имею ничего личного против Неймара».

Мероприятие проигнорировал и одноклубник Неймара Мбаппе.

Парижане лидируют в лиге, опережая «Марсель» на 12 очков.

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