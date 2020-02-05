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Полчище моделей поздравило Неймара с днем рождения. Мы насчитали 16 счастливых красоток

Полчище моделей поздравило Неймара с днем рождения. Мы насчитали 16 счастливых красоток
Eurosport

1 час назад

В списке есть и русские имена.

Сегодня, 5 февраля, форварду сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймару исполнилось 28 лет. Он привычно закатил вечеринку (в этом году – с дресс-кодом, по которому все должны прибыть в белом) и получил тонны поздравлений от футболистов, друзей и подруг.

Сммщик Нея часами репостил все приятные слова и совместные фотографии знакомых бразильца в сторис его инстаграма. С игроками и приятелями все понятно – отметились более-менее все бразильские футболисты, партнеры по «ПСЖ» и сборной – так что давайте чекнем все поздравления от девушек. Почти все – сногсшибательные модели, но есть и телеведущие, музыкантши и просто хорошие люди.

Посмотрите другие подборки только с девушками Неймара:

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