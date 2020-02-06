«Сент-Этьен» принимает «Марсель» в матче чемпионата Франции.

К перерыву в игре был забит лишь один мяч – на 7-й минуте отличился французский полузащитник «Олимпика» Димитри Пайет. 32-летний игрок потерял в скорости, но точно не в уровне скилла – он принял мяч на левом фланге, вошел с ним в штрафную и серией ложных замахов усадил защитника на газон.

Димитри выиграл немного пространства, но оказался у лицевой линии – любой вменяемый игрок в такой позиции будет искать партнера, и именно так подумал кипер хозяев. Руффье вышел на перехват, а хитрейший Пайет внешней стороной стопы вкрутил мяч в покинутый вратарем угол.

Пайет выступает за «Марсель» после перехода из «Вест Хэма» в 2017 году.

Ранее в своей карьере он провел в «Олимпике» пару сезонов с 2013 по 2015 гг., а с 2007-го по 2011-й выступал как раз за «Сент-Этьен».

Димитри пропустил триумфальный для Франции чемпионат мира-2018 из-за травмы.

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