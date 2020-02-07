Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занимает девятое место среди одноклубников по размеру зарплаты.

По информации L'Equipe, 23-летний Головин получает 225 тысяч евро в месяц. Лидер по заработкам – французский нападающий Виссам бен Йеддер (650 тысяч в месяц), второй – Сеск Фабрегас (600), третий – Тьемуэ Бакайоко (450). Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

После 23 туров чемпионата Франции монегаски замыкают топ-10. Отставание от тройки – 8 очков, от лидирующего «ПСЖ» – 26.

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