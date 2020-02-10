«ПСЖ» на своем поле разделался с «Лионом» в матче Лиги 1 – 4:2.

За «Париж» отличились Ди Мария, Мбаппе, Кавани и бразилец Фернандо Марсал. Возможно, вы подумали, что последний – перспективный юнец, которого Тухель выпустил при крупном счете в пользу хозяев, но нет – это защитник «Лиона», забивший удивительный автогол.

Мбаппе протащил мяч по левому краю и отдал передачу на ход Дракслеру. На немца выдвинулся вратарь, и Юлиан первым же касанием переправил мяч в центр штрафной, откуда его выбил игрок «Лиона» – прямо на ногу Дракслеру, находящемуся на лицевой линии. Игрок «ПСЖ» в касание пульнул обратно, и нашел Марсала, который зарядил в пустые ворота.

Автогол случился в начале второго тайма, счет стал 3:0 в пользу «ПСЖ».

«Париж» лидирует в чемпионате Франции, у команды 12 очков преимущества над «Марселем».

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