Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина рассказала об однополых отношениях в женском спорте. По словам девушки, это обычная практика среди футболисток.

«Это во всех видах спорта так, да и в жизни случается. В этом нет ничего зазорного. Если футболистку хотят видеть в команде, то ее партнершу могут взять прицепом», – рассказала Тырышкина в интервью ютьюб-блогу «КраСава», добавив, что она несколько раз отказывала лесбиянкам.

В России 24-летняя Тырышкина выступала за команды «Рекорд» (Иркутск) и «Кубаночка» (Краснодар), после чего переехала в Европу.

Екатерина – мастер спорта международного класса, игрок сборной России по женскому футболу.

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