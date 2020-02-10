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Российская футболистка о лесбиянках: «Если девушку хотят видеть в клубе, партнершу возьмут прицепом»
Девушка дала интервью Евгению Савину.
Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина рассказала об однополых отношениях в женском спорте. По словам девушки, это обычная практика среди футболисток.
«Это во всех видах спорта так, да и в жизни случается. В этом нет ничего зазорного. Если футболистку хотят видеть в команде, то ее партнершу могут взять прицепом», – рассказала Тырышкина в интервью ютьюб-блогу «КраСава», добавив, что она несколько раз отказывала лесбиянкам.
- В России 24-летняя Тырышкина выступала за команды «Рекорд» (Иркутск) и «Кубаночка» (Краснодар), после чего переехала в Европу.
- Екатерина – мастер спорта международного класса, игрок сборной России по женскому футболу.
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