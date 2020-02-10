Бразильская модель Нажила Триндаде, которая в прошлом году обвиняла нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, готовит новый иск против футболиста.

Как сообщает Mundo Deportivo, Триндаде обвиняет бразильца в организации сети VIP-проституции. Она утверждает, что игрок перевозил девушек из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации.

Заявление будет подано в один из французских судов, так как дело, связанное с подобным обвинением, не может быть рассмотрено на территории Бразилии.

Ранее сообщалось, что на Триндаде завели дело по обвинению в мошенничестве, клевете и вымогательстве – как раз из-за кейса с Неймаром.

Сам Ней был полностью оправдан – полиция не обнаружила достаточных доказательств, чтобы выдвинуть обвинение.

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