Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции
Ранее Нажила Триндаде уже обвиняла Нея в изнасиловании, но безуспешно – полиция ей не поверила.
Бразильская модель Нажила Триндаде, которая в прошлом году обвиняла нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, готовит новый иск против футболиста.
Как сообщает Mundo Deportivo, Триндаде обвиняет бразильца в организации сети VIP-проституции. Она утверждает, что игрок перевозил девушек из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации.
Заявление будет подано в один из французских судов, так как дело, связанное с подобным обвинением, не может быть рассмотрено на территории Бразилии.
- Ранее сообщалось, что на Триндаде завели дело по обвинению в мошенничестве, клевете и вымогательстве – как раз из-за кейса с Неймаром.
- Сам Ней был полностью оправдан – полиция не обнаружила достаточных доказательств, чтобы выдвинуть обвинение.
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