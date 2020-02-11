Школа в Калтане, воспитавшая Головина, не получила солидарных выплат за его трансфер в «Монако»

Школа в российском городе Калтане, воспитавшая полузащитника сборной России Александра Головина, не получила солидарных выплат после трансфера игрока из ЦСКА в «Монако».

Согласно международным правилам, школе и первому тренеру футболиста положены 0,75 процента от суммы трансфера (Головин перешел в «Монако» за 30 млн евро). Однако на данный момент школа в Калтане никаких денег не получила – об этом рассказал журналист Артем Локалов, присутствовавший на конференции с участием технического директора РФС Андрея Власова и экс-гендиректора «Монако» Вадима Васильева. Последний пообещал разобраться в ситуации, хотя уже не работает в «Монако».

«Как сообщил на конференции футбольный менеджер Илья Штеблов, в Калтане этих денег не получили. Андрей Власов напомнил, что школа сама должна заявить о том, что претендует на эти выплаты и что у нее по закону есть на это 12 месяцев с момента перехода игрока. Сроки давно вышли. Где деньги?» – написал Локалов у себя в телеграм-канале.

Трансфер Головина в «Монако» – самый крупный переход в истории с участием российского игрока.

В чемпионате Франции-2019/20 Головин провел 22 матча, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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