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Неймар разочаровался в кислотно-розовых волосах и обрил голову
Взял пример с Моуринью.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар радикально сменил имидж – игрок променял кислотно-розовую шевелюру на еще более вызывающий вариант.
Последние недели Ней красовался с ярким ирокезом.
Похоже, ему быстро надоел цвет – теперь у игрока на голове вот такое.
- Ранее Жозе Моуринью проделал то же самое. По его словам, он просто заснул у барбера.
- У бразильца 13 голов и шесть ассистов в 14 матчах чемпионата.
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