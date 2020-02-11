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Неймар разочаровался в кислотно-розовых волосах и обрил голову

Неймар разочаровался в кислотно-розовых волосах и обрил голову
Eurosport

19 мин. назад

Взял пример с Моуринью.

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар радикально сменил имидж – игрок променял кислотно-розовую шевелюру на еще более вызывающий вариант.

Последние недели Ней красовался с ярким ирокезом.

Похоже, ему быстро надоел цвет – теперь у игрока на голове вот такое.

  • Ранее Жозе Моуринью проделал то же самое. По его словам, он просто заснул у барбера.
  • У бразильца 13 голов и шесть ассистов в 14 матчах чемпионата.

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