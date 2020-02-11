Экс-тренер «ПСЖ», «Арсенала», «Севильи» и «Спартака» вспомнил о времени работы в Париже и взаимоотношениях с главной звездой команды – бразильцем Неймаром.

Ней перешел во французский клуб как раз при испанском специалисте. Ходило много слухов о том, что Унаи не справляется с раздевалкой, полной звезд, но в отношении бразильца такой проблемы не было. «В случае с таким феноменальным игроком вы не можете сказать ему, что команда уже существует и ему придется адаптироваться. Вы должны подстроить команду под него. Вопреки распространенному мнению, Неймара легко тренировать. Он любит футбол, у него доброе сердце. Он все еще может стать номером один. После настанет время Мбаппе», – цитирует тренера Archyde.

Эмери работал в Париже с 2016 по 2018 годы.

В данный момент специалист находится без работы после увольнения из «Арсенала» посреди сезона.

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