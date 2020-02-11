«Монако» предлагал компенсацию первой команде Головина, но там сочли это за розыгрыш

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, в которой числился Александр Головин, не ответили на письмо «Монако» с предложением о выплате.

Игрок сборной России вырос в городе Калтан и учился играть в футбол именно там, но с 2008 по 2012 год юридически числился в ДЮСШ в Осинникове. По информации РИА «Новости», школа могла получить 0,75% суммы трансфера Головина во французский клуб – около 225 тыс евро. «Монако» действительно обратился к школе с таким предложением и просьбой выслать документы, подтверждающие принадлежность Александра к организации в указанный период, но так и не получил ответ.

«Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешел в «Монако», к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, «Монако» готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», – цитирует источник директора учреждения.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА.

В сезоне-2019/20 Лиги 1 у игрока 22 матча, три гола и три ассиста.

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