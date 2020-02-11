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«Монако» предлагал компенсацию первой команде Головина, но там сочли это за розыгрыш

«Монако» предлагал компенсацию первой команде Головина, но там сочли это за розыгрыш
Eurosport

43 мин. назад

Школа, воспитавшая Александра Головина, потеряла 225 тысяч евро.

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, в которой числился Александр Головин, не ответили на письмо «Монако» с предложением о выплате.

Игрок сборной России вырос в городе Калтан и учился играть в футбол именно там, но с 2008 по 2012 год юридически числился в ДЮСШ в Осинникове. По информации РИА «Новости», школа могла получить 0,75% суммы трансфера Головина во французский клуб – около 225 тыс евро. «Монако» действительно обратился к школе с таким предложением и просьбой выслать документы, подтверждающие принадлежность Александра к организации в указанный период, но так и не получил ответ.

«Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешел в «Монако», к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, «Монако» готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», – цитирует источник директора учреждения.

  • Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА.
  • В сезоне-2019/20 Лиги 1 у игрока 22 матча, три гола и три ассиста.

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