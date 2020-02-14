Нападающий «ПСЖ» Неймар, возможно, возобновил отношения с американской моделью Наталией Барулич. Слухи о романе Нея и 28-летней красотки впервые появились в прессе осенью прошлого года.

Британский таблоид The Sun обратил внимание на переписку парочки в социальных сетях, которая напоминает не просто дружеский флирт. В частности, поздравляя Неймара с днем рождения, Барулич прикрепила к посту эмодзи поцелуя и сердца. Также журналисты заметили, что в переписке между Неем и Наталией часто появляется красная роза.

Естественно, что Барулич посетила и саму вечеринку Неймара в честь его дня рождения. Девушка опубликовала снимок в роскошном белом платье с подписью: «Когда Неймар сказал одеться в белое». Футболист ответил на пост одним словом (Beautiful = «Прекрасная») и тремя огненными эмодзи.

Ранее Eurosport собрал всех леди, которые поздравили Неймара с днем рождения. Прочекать их фото можно вот тут.

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 14 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

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