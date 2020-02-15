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Неймар улетел в Германию на фотосессию и разгневал руководство «ПСЖ»

Неймар улетел в Германию на фотосессию и разгневал руководство «ПСЖ»
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Бразильцу следовало восстанавливаться, а не радовать спонсоров.

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар снова разгневал руководство «ПСЖ» неоднозначным поступком.

28-летний футболист улетел в Германию для участия в спонсорском мероприятии и снялся в фотосессии для рекламы бренда одежды. По информации AS, в клубе остались недовольны поведением форварда, которому следовало сосредоточиться на восстановлении после травмы. Тем не менее, штрафных санкций применено к нему не было.

  • Тренер парижан Томас Тухель опасался, что Неймар не сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии», который состоится 18 февраля.
  • В текущем сезоне бразилец забил 15 мячей и отдал 10 ассистов в 18 матчах.

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