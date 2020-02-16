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«Похоже, Неймар вернется. Мы получили доступ к приватной переписке». Хакеры взломали твиттер «Барсы»
Похоже, Лионель Месси добился своего.
Группа хакеров, представившаяся как «OurMine», взломала официальный твиттер «Барселоны».
15 февраля в твиттере «Барсы» появилось следующее сообщение: «Привет, это «OurMine». Мы прочитали несколько приватных сообщений. Похоже, Неймар вернется сюда».
- В настоящий момент бразилец выступает за «ПСЖ». В чемпионате Франции-2019/20 он провел 14 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть ассистов.
- Ней перешел в «ПСЖ» как раз из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.
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