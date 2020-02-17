Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии газеты L’Equipe.

23-летний футболист в третий раз оказался в команде тура Лиги 1. В матче против «Монпелье» Головин сделал одну результативную передачу и девять отборов мяча, а также выиграл 77,8% единоборств. Он получил оценку от французских журналистов в 5,50 балла.

Помимо русского игрока в сборную тура попали Александр Укиджа из «Метца», Кристоф Герелль из «Ниццы», Камиль Глик из «Монако», Танги Куасси из «ПСЖ», Жордан Амави и Валер Жермен из «Марселя», Сиди Сарр из «Нима», Серу Гирасси и Гаэль Какута из «Амьена», а также Мунир Шуяр из «Дижона».

«Монако» Александра Головина победил «Монпелье» со счетом 1:0. Ислам Слимани забил единственный мяч с ассиста полузащитника из России.

В чемпионате Франции-2019/20 23-летний русский игрок провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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