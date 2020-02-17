Отец Ванды предположил, что дочь вышла за Икарди из-за денег
Но добавил, что без красоты Ванды ничего бы не получилось.
Андрес Нара, отец супруги и агента нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванды Нары, поделился мыслями об отношениях дочери со знаменитым футболистом
«Я думаю, что Ванде стоит поучиться у своей сестры Заиры. Мои отношения с Заирой полностью отличаются от отношений с Вандой. Но я никогда не просил Заиру помочь мне наладить связь с Вандой, я не хочу вмешиваться.
Ванда потерялась в славе и деньгах. Моя дочь с Икарди из-за денег? Интерес к деньгам присутствует всегда, и он создает условия для любви. Если бы Икарди не был футболистом... Что я могу сказать? Быть футболистом – это соблазнительно.
Но нельзя не сказать, что он не заметил бы ее, не будь она красивой и чувственной», – приводит слова Андреса Нары The Sun.
- Права на Икарди принадлежат миланскому «Интеру». Страйкер выступает за «ПСЖ» на правах аренды.
- В чемпионате Франции-2019/20 Икарди провел 18 матчей, забил 11 мячей и отдал два ассиста.
Ванда Нара выложила фото из душа, на котором засветила правую грудь