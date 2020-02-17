Андрес Нара, отец супруги и агента нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванды Нары, поделился мыслями об отношениях дочери со знаменитым футболистом

«Я думаю, что Ванде стоит поучиться у своей сестры Заиры. Мои отношения с Заирой полностью отличаются от отношений с Вандой. Но я никогда не просил Заиру помочь мне наладить связь с Вандой, я не хочу вмешиваться.

Ванда потерялась в славе и деньгах. Моя дочь с Икарди из-за денег? Интерес к деньгам присутствует всегда, и он создает условия для любви. Если бы Икарди не был футболистом... Что я могу сказать? Быть футболистом – это соблазнительно.

Но нельзя не сказать, что он не заметил бы ее, не будь она красивой и чувственной», – приводит слова Андреса Нары The Sun.

Права на Икарди принадлежат миланскому «Интеру». Страйкер выступает за «ПСЖ» на правах аренды.

В чемпионате Франции-2019/20 Икарди провел 18 матчей, забил 11 мячей и отдал два ассиста.

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