Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе – молодой футболист. Сейчас он один из лучших в мире и один из самых дорогих.

Килиан выступает за команду, у которой нет финансовых проблем. И я не знаю, возможно ли хоть одному клубу его подписать.

Но Мбаппе был бы идеальным игроком для мадридского «Реала», – цитирует Фигу Daily Express.

21-летний Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 180 миллионов евро. Его трансфер стал вторым по величине в истории футбола.

Мбаппе трижды подряд побеждал в Лиге 1 и в 2018 году вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

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