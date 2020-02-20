Getty Images
Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинения президенту «ПСЖ» и бывшему генсеку ФИФА Вальке
Появились долгожданные подробности по делу отстраненного на 10 лет чиновника.
Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в адрес президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке и неназванного бизнесмена из спортивной сферы по делу о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки Конфедераций в Италии и Греции.
На сайте организации сообщается, что в качестве главного подозреваемого фигурирует Вальке – его обвиняют в получении взяток, фальсификации документов и совершении злоупотреблений с отягчающими обстоятельствами. Аль-Хелаифи и третий фигурант подозреваются в подстрекательстве Вальке к неправомерным действиям с отягчающими обстоятельствами.
В частности, Вальке получил преимущества при распределении медиаправ. Аль-Хелаифи приобрел через свою компанию виллу и передал Вальке эксклюзивное право пользования недвижимостью, а от третьего обвиняемого бывший генсек ФИФА получил три транша примерно на 1,25 миллиона евро. Вальке был обязан сообщить об этом, так как занимал должность в ФИФА.
- Вальке занимал пост с 2007 года и был временно отстранен в сентябре 2015-го.
- Итоговое отстранение чиновника составило 10 лет.
Жером Вальке уволен с поста генерального секретаря ФИФА