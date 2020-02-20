Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинения президенту «ПСЖ» и бывшему генсеку ФИФА Вальке

Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в адрес президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке и неназванного бизнесмена из спортивной сферы по делу о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки Конфедераций в Италии и Греции.

На сайте организации сообщается, что в качестве главного подозреваемого фигурирует Вальке – его обвиняют в получении взяток, фальсификации документов и совершении злоупотреблений с отягчающими обстоятельствами. Аль-Хелаифи и третий фигурант подозреваются в подстрекательстве Вальке к неправомерным действиям с отягчающими обстоятельствами.

В частности, Вальке получил преимущества при распределении медиаправ. Аль-Хелаифи приобрел через свою компанию виллу и передал Вальке эксклюзивное право пользования недвижимостью, а от третьего обвиняемого бывший генсек ФИФА получил три транша примерно на 1,25 миллиона евро. Вальке был обязан сообщить об этом, так как занимал должность в ФИФА.

Вальке занимал пост с 2007 года и был временно отстранен в сентябре 2015-го.

Итоговое отстранение чиновника составило 10 лет.

Жером Вальке уволен с поста генерального секретаря ФИФА

Подписывайся на нас ВКонтакте