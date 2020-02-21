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Неймар назвал топ-5 футболистов мира, в списке нет Роналду
Ней включил в список двух бывших партнеров по «Барсе», действующего одноклубника из «ПСЖ», а еще поскромничал и не назвал себя.
Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал пятерку футболистов, которые, по его мнению, являются лучшими в мире.
Как сообщает Marca, в топ-5 Неймара вошли следующие игроки: Лионель Месси («Барселона»), Луис Суарес («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Эден Азар («Реал»). В списке не нашлось места для нападающего «Ювентуса» и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
- В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 14 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.
- В 2015 году Ней вошел в состав символической сборной года по версии журнала France Football.
- У Криштиану и Неймара общий день рождения: 5 февраля.
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