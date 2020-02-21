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Неймар назвал топ-5 футболистов мира, в списке нет Роналду

Неймар назвал топ-5 футболистов мира, в списке нет Роналду
Eurosport

1 час назад

Ней включил в список двух бывших партнеров по «Барсе», действующего одноклубника из «ПСЖ», а еще поскромничал и не назвал себя.

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал пятерку футболистов, которые, по его мнению, являются лучшими в мире.

Как сообщает Marca, в топ-5 Неймара вошли следующие игроки: Лионель МессиБарселона»), Луис Суарес («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Поль ПогбаМанчестер Юнайтед») и Эден Азар («Реал»). В списке не нашлось места для нападающего «Ювентуса» и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

  • В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 14 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.
  • В 2015 году Ней вошел в состав символической сборной года по версии журнала France Football.
  • У Криштиану и Неймара общий день рождения: 5 февраля.

«Похоже, Неймар вернется. Мы получили доступ к приватной переписке». Хакеры взломали твиттер «Барсы»

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