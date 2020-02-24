Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля в матче 26-го тура Лиги 1 против «Бордо».

В конце первого тайма 28-летний футболист получил желтую карточку за неспортивное поведение, а в добавленное время грубо сфолил против полузащитника «Бордо» Юссуфа Сабали. Арбитр показал второе предупреждение и удалил Неймара.

Теперь он теоретически может успеть на карнавал в Рио, который проходит с 21 по 26 февраля, несмотря на то что заранее объявил о его пропуске. «С большой радостью заявляю, что пропущу карнавал в Рио. В этот раз никаких дискуссий на этот счет» – иронично сказал футболист 21 февраля.

В предыдущие пять лет Неймар получал возможность оказаться в Бразилии во время карнавала и дня рождения сестры (11 марта) – он либо получал дисквалификацию, либо восстанавливался после травмы.

«ПСЖ» победил «Бордо» со счетом 4:3.

11 марта парижане сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

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