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Le Parisien: Кулибали перейдет в «ПСЖ», он уже купил жилье в Париже
Сенегальский футболист заменит возрастного Тьяго Силву.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали летом перейдет в «ПСЖ».
За игроком сборной Сенегала довольно давно гоняются топ-клубы Европы, и «Парижу» удалось заманить футболиста. По информации Le Parisien, игрок рассматривает вариант со столицей Франции в качестве приоритетного направления для продолжения карьеры. Кулибали уже приобрел жилье в 15-м округе Парижа за 4 млн евро и готовится к смене прописки.
- Защитник заменит в команде бразильца Тьяго Силву – капитану уже 35 лет.
- Потенциальный трансфер обойдется «ПСЖ» в 75-80 млн. евро.
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