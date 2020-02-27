Защитник «Наполи» Калиду Кулибали летом перейдет в «ПСЖ».

За игроком сборной Сенегала довольно давно гоняются топ-клубы Европы, и «Парижу» удалось заманить футболиста. По информации Le Parisien, игрок рассматривает вариант со столицей Франции в качестве приоритетного направления для продолжения карьеры. Кулибали уже приобрел жилье в 15-м округе Парижа за 4 млн евро и готовится к смене прописки.

Защитник заменит в команде бразильца Тьяго Силву – капитану уже 35 лет.

Потенциальный трансфер обойдется «ПСЖ» в 75-80 млн. евро.

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